TV3 ofereix una nova perspectiva dels fets del 20 de setembre

Aquesta nit, a les 22.05 h, TV3 estrena 20-S en una emissió especial del programa Sense ficció. El documental aporta una perspectiva particular dels fets que van passar en diferents seus de la Generalitat i la mobilització davant de la Conselleria d'Economia i Hisenda a Barcelona el 20 de setembre del 2017, pocs dies abans de la celebració de la consulta.

El documental, produït per Mediapro, dirigit per Jaume Roures i amb guió de Lluís Arcarazo analitza i mostra amb imatges i testimonis el paper que van tenir Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents aleshores de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural, durant una concentració davant de la Conselleria d'Economia i Hisenda, que va durar més de 15 hores, així com l'intent d'entrada a la seu de la CUP de Barcelona per part de la Policia Nacional i l'actuació que van tenir els Mossos d'Esquadra durant tota la jornada. 20-S es basa en centenars d'hores de gravació provinents de 35 fonts diferents per reconstruir els polèmics fets. El director i productor, Jaume Roures, ha avançat que les imatges podrien servir de prova per a la defensa de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que fa més de vuit mesos que estan tancats a Soto del Real.

Tot seguit, a les 23.25 h, s'emetrà un debat especial del programa d'actualitat Més 324, que dirigeix i presenta Xavier Graset.