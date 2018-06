Josep Pedrerol renova dues temporades el seu contracte amb Atresmedia

El periodista català Josep Pedrerol ha renovat per dues temporades més el seu contracte amb Atresmedia, per la qual cosa continuarà al capdavant de la direcció i presentació dels programes Jugones, de La Sexta, i El chiringuito de jugones, a Mega, segons ha informat el grup de comunicació. Pedrerol va arribar el 2013 a Atremedia, després de trencar la seva vinculació amb Intereconomía, per presentar Jugones, espai d'informació esportiva de les sobretaules de La Sexta que ha tancat aquest curs la seva millor temporada amb una mitjana de 734.000 espectadors. El passat 31 de maig, el programa va aconseguir el seu rècord d'audiència amb 1.028.000 espectadors.