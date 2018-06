Telefónica es queda amb la Champions i l'Europa League per 1.080 milions

Telefónica ha tancat un acord amb Mediapro per a l'adquisició dels drets d'emissió de la Champions i l'Europa League al mercat residencial espanyol per a les pròximes tres temporades per 1.080 milions. El cost net estimat de la inversió en els drets de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League i la Lliga (adjudicats aquesta mateixa setmana) puja un 5% respecte a l'última temporada de les dues competicions, fet que suposa un impacte d'uns 40 milions d'euros en la primera temporada. A partir de la segona, el cost es mantindrà estable.

Després d'això, Telefónica té el 100% dels drets del futbol de pagament al mercat residencial. L'adquisició dels drets inclou el disseny i desenvolupament dels continguts, que s'emetran en nous canals que es posaran en marxa les pròximes setmanes i que tindran el segell Movistar. De la seva banda, Mediapro gestionarà els drets dels establiments públics i mantindrà la difusió de les dues competicions a través de beIN Connect, i emetrà en obert un partit per jornada dels equips espanyols en l'Europa League.