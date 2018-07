Movistar + retransmetrà en exclusiva els partits de tennis de Wimbledon

Movistar + manté la seva aposta pel millor esport. La plataforma continua sent el lloc on les raquetes més en forma s'enfrontaran en la cita per excel·lència del tennis: Wimbledon. A partir d'aquesta temporada, la plataforma renova el seu compromís per continuar oferint al complet i en exclusiva el torneig més prestigiós i antic del món. Rafa Nadal, guanyador en els anys 2008 i 2010, buscarà tornar a aconseguir la glòria a l'herba, després de coronar-se a la terra de Roland Garros per onzena vegada. En clau femenina, Garbiñe Muguruza vol revalidar el títol que va conquistar l'any passat davant Venus Williams.

Del 2 al 15 de juliol, doncs, seran dues setmanes plenes del tennis més prestigiós del planeta i Movistar + el retransmetrà al complet i en exclusiva. Movistar Esports 2 (dial 56), Movistar Esports 1 (dial 55) i Multiesport, el servei multipantalla, oferirà fins a sis pistes a escollir amb la selecció dels millors partits. A més, les semifinals i la final masculina i femenina es podran veure també a # 0 (dial 7 de Movistar +).