«Cuines» viatja aquest juliol al delta de l'Ebre i cuinarà amb uns convidats especials

Aquest juliol serà molt refrescant i especial pels seguidors del Cuines. El programa es desplaçarà fins al delta de l'Ebre per cuinar amb productes autòctons de la zona com l'anguila, els musclos, les ostres, l'arròs o el crestó. En aquesta reserva de la biosfera i en l'entorn de dos espais únics com són una musclera i una barraca tradicional, Marc Ribas prepararà receptes que combinaran la senzillesa amb la qualitat del producte.

I no ho farà sol, perquè en algunes ocasions ho farà acompanyat de grans cuiners com Enric Hercé, xef del restaurant Rosa dels Vents del Sallés hotel & Spa Cala del Pi de Platja d'Aro, Iolanda Bustos, xef del restaurant La Calèndula, o Ladis Alcalà, xef del restaurant Mas Prades de Deltebre i guanyador del programa Joc de cartes.

També hi haurà espai per a l'humor, perquè en Marc ensenyarà com es pot fer una recepta tan pròpia del delta de l'Ebre com l'all i pebre d'anguila amb els integrants del grup Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries.

En aquests programes s'explicarà amb detall com es cultiven els musclos i les ostres en una musclera, acompanyaran un mariscador a trobar tallarines o canyuts i visitaran les salines del delta, on s'obté una de les sals més gurmet: la flor de sal.

També hi haurà temps perquè Marc Ribas rebi convidats a la seva cuina, que l'ajudaran a preparar receptes senzilles i refrescants que tothom es veurà amb cor de preparar aquest estiu. Gemma Nierga, que està preparant un programa per a la tardor de TV3, tot i no ser una experta cuinera, ajudarà en Marc a fer un salmó fumat amb mongetes. Elisabeth Cortiles, que viatja per tot el món cada diumenge amb Origen Catalunya cercant les millors exportacions de productes del país, s'atrevirà a fer un suflé de xocolata. Laura Rosel, presentadora de l'èxit de la temporada dels dissabtes, Preguntes freqüents, refrescarà amb la seva simpatia i una crema freda de cogombre. I l'home de les mil imitacions, Pep Plaza, farà riure amb tots els personatges que aniran desfilant mentre cuinaran.