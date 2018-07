Antena 3 renova la sèrie «Allí abajo» per a una cinquena temporada

Allí abajo s'ha convertit en pocs anys en una de les sèries més reeixides d'Antena 3. La comèdia protagonitzada per Jon Plazaola i María León acumula des de la seva estrena una quota del 14,9%, amb 2,3 milions d'espectadors de mitjana, a falta d'un espisodi per emetre's per tancar la seva quarta temporada. Unes xifres que han fet que el grup Atresmedia hagi decidit renovar la seva confiança en la comèdia per a una cinquena temporada més, que s'emetrà al llarg de l'any vinent. D'altra banda, la mateixa cadena ha decidit no renovar per a una segona temporada una de les grans apostes d'aquest any, la comèdia coral Cuerpo de Élite.