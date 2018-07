«Cases d'algú» viatja per tot Catalunya buscant turistes

Joan Maria Pou ja prepara la segona temporada de Cases d'algú, que s'estrenarà a la tardor. En aquests nous lliuraments, el presentador i la caravana del programa viatjaran a diferents punts de Catalunya, per trobar nous turistes de tot el món. El programa va tenir una bona acollida en la seva primera temporada, amb una audiència mitjana de 361.000 espectadors i un 14,6% de quota.

Cada any visiten Catalunya 18 milions de turistes. Persones anònimes que amaguen històries sorprenents i Joan Maria Pou està disposat a descobrir-les totes. Per això en Pou i la caravana del programa comencen a viatjar per diferents punts de Catalunya, especialment de la ciutat de Barcelona, per conèixer nous turistes de tot el món, persones interessants, amb històries per descobrir. Persones que obriran les portes de casa seva perquè el periodista convisqui amb ells durant dos dies i es convertiran en uns amfitrions molt especials.

Segons explica la CCMA en un comunicat, «aquest no és un programa de viatges. Més aviat és un intercanvi d'experiències, de costums, de diferents maneres d'entendre la vida. On també descobriran racons del món poc coneguts, però que representen una part imprescindible de les vides dels personatges».

Cases d'algú és un programa basat en el format belga Be my guest i s'emetrà per TV3, en coproducció amb Dlo/Magnolia i Alça Manela. En la seva primera temporada, el programa va liderar còmodament la seva franja d'emissió i també va obtenir una molt bona valoració qualitativa. Va recollir unes valoracions excel·lents, amb un índex qualitatiu de 8,4 segons el panel de GFK, l'empresa multinacional alemanya d'investigació i anàlisi de mercat.