John Malkovich s'uneix a «The New Pope», la nova sèrie de Paolo Sorrentino

El dues vegades nominat a un Oscar John Malkovich, s'unirà al repartiment de The New Pope, sèrie dirigida per Paolo Sorrentino que es començarà a rodar el pròxim novembre a Itàlia. La ficció també comptarà amb la participació de l'actor Jude Law. Escrita per Paolo Sorrentino, Umberto Contarello i Stefano Bisos, The New Pope suposa la segona sèrie limitada de Sorrentino ambientada al papat contemporani, després de The Young Pope, que es va estrenar a Sky l'octubre de 2016 i a HBO al gener de 2017. Per ara no se sap quins papers interpretaran ni Law ni Malkovich en una sèrie que s'ambientarà en la vida actual a la Ciutat del Vaticà.