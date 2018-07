Francino obre «La Ventana» a Sant Feliu de Guíxols

L'equip de La Ventana es trasllada aquesta tarda, a partir de les 16 h a l'Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols per emetre el programa en directe amb el seu presentador, Carles Francino. En aquest espai, un dels més escoltats de l'Estat en la seva franja, Francino conversarà amb el crític d'art Miquel del Pozo sobre l'exposició temporal que acull el mateix Espai Thyssen: Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff. Aprofitant els dos grans festivals d'estiu que es fan en aquesta població, el de Porta Ferrada i el Singlot, La Ventana també comptarà en aquesta edició amb la presència d'Andreu Buenafuente com a convidat del programa.

La Ventana s'emetrà des del quart pis del Monestir de Sant Feliu. També hi participaran alguns dels col·laboradors habituals com Isaías Lafuente, Benjamín Prado, Iñaki de la Torre i Rafael Vila Sanjuan. La música en directe anirà a càrrec de la cantant Izah, nascuda a Manchester i criada a Barcelona, que musicarà el programa amb Rythm&Blues i soul. L'accés de públic és gratuït però cal invitació per poder assistir-hi. L'entrada es pot descarregar al web de Ràdio Girona www.radiogirona.cat.



Dos dies de ràdio

Però això no és tot. Demà dissabte, Andreu Buenafuente i Berto Romero estaran al Teatre de Sant Feliu de Guíxols emetent en directe i davant 400 espectadors Nadie Sabe Nada. Es tracta d'un programa d'humor amb molt d'èxit, que s'emet a la mateixa emissora cada dissabte de 13.00 a 14.00 h, i que acostuma a sortir poc de l'estudi.