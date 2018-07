La llista de PSOE, Podem i PNB per renovar RTVE no aconsegueix majoria

La llista de quatre candidats al Consell d'Administració de RTVE pactada per PSOE, Podem i PNB al Senat va obtenir 92 vots, 42 per sota dels 134 necessaris per assolir la majoria absoluta, durant la votació celebrada ahir durant un ple extraordinari per escollir en segona volta als quatre consellers de RTVE que correspon designar al Senat. La llista de PSOE, Podem i PNB, que havia estat avalada també per ERC i el Grup Nacionalista- dins del qual hi ha el PDeCAT-, està formada per Josep-Lluís Micó -col·laborador i columnista de Diari de Girona- Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín i Juan Tortosa.

Els quatre candidats, juntament amb tres del PP, tots ells considerats idonis en la Comissió de Nomenaments del Senat, no van aconseguir el passat dimarts 3 de juliol ser designats. L'elecció correspon ara al Congrés, que tindrà de termini fins al pròxim 18 de juliol per culminar la designació del nou Consell d'Administració de la corporació, segons fixa el decret aprovat pel Govern per renovar la cúpula de la corporació.