El ritme del grup Koers sonarà a la programació d'estiu de TV3 i Catalunya Ràdio

TV3 i Catalunya Ràdio han escollit el tema Despertem el món de la banda Koers com a banda sonora de la campanya d'estiu, centrada en el lema «Dona color al teu estiu a TV3 i Catalunya Ràdio». La música i el ritme d'aquesta banda lleidatana acosta el públic a la cultura del reggae i a la música d'arrel jamaicana, però amb una clara intenció pop. Van debutar l'any passat amb el disc Unbroken, publicat per Halley Records, i ja són tot un referent del reggae estatal i el seu nom té presència en molts mitjans de comunicació i festivals especialitzats, com el Rototom Sunsplash.