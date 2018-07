Els candidats al Consell de RTVE tampoc obtenen el suport necessari al Congrés

Els candidats al Consell d'Administració de RTVE, que el Senat no va poder nomenar la passada setmana, tampoc han obtingut prou suport aquest dimarts en el Ple del Congrés. Ni els noms pactats per PSOE i Podem, ni la llista del PP han superat el llindar mínim exigit de dos terços de la Cambra, de manera que caldrà celebrar, demà dijous, un nou Ple en el qual ja valdrà la majoria absoluta amb l'aval de quatre grups parlamentaris. D'entre els noms proposats per PSOE i Podem hi ha el de Josep Lluís Micó, que actualment és columnista de Diari de Girona.

Josep Lluís Micó (Font de la Figuera, 1974) és periodista catedràtic de Periodisme de la Universitat Ramon Llull i vicedegà de la Facultat de Comunicació Blanquerna. El 2006 va publicar el primer manual de periodisme digital en català, Periodisme a la xarxa. El 2012 va publicar Ciberètica. TIC i canvi de valors. Actualment és columnista de Diari de Girona, on també va ser redactor entre el 2000 i el 2003 i cap de secció des d'aquell any i fins al 2007.