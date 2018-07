Censuren als EUA un episodi de «Pokémon» per contingut racista i xenòfob

La polèmica ha tornat a la sèrie d'animació Pokémon. Després de 16 anys, s'ha tornat a censurar un capítol de la ficció als EUA per motius racistes. Concretament, l'episodi 64 de l'edició Pokémon sol i lluna ha estat prohibit als Estats Units per reflectir un «blackface», que és l'acte de pintar-se la cara de negre amb intencions humorístiques i racistes. En aquest episodi el protagonista de la sèrie, Ash Ketchum, descobreix una nova espècie de pokémon anomenada Passimian i decideix pintar-se la cara de negre per poder passar desapercebut i integrar-se entre aquests.