Letícia Dolera prepara la sèrie «Déjate llevar» per al canal privat Movistar+

L'actriu, guionista i directora catalana Letícia Dolera prepara una nova sèrie per a Movistar+. Es dirà Déjate llevar i parlarà sobre una història de tres dones que viuen una crisi vital. La sèrie constarà de vuit episodis i començarà a rodar-se al setembre a Barcelona. «Fa tres anys vaig començar a desenvolupar la història de tres dones, María, Cristina i Esther, que viuen una crisi vital –per motius diferents– i que descobriran que la seva vida no ha de ser necessàriament com l'havien planejat», ha explicat Dolera a través del seu compte a la xarxa social Instagram.

Nominada al Goya a millor directora novell per la comèdia Requisitos para ser una persona normal, de l'any 2015, Dolera comptarà en el seu nou projecte amb Manuel Burque com a coguionista. Burque va ser un dels protagonistes de la seva òpera prima. La direcció de Déjate llevar anirà a càrrec de Dolera encara que alguns capítols els dirigiran «altres dues directores», segons ha afirmat l'actriu, els noms dels quals encara no ha volgut confirmar.