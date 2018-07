La Generalitat convoca 4 línies de subvencions per fomentar l'audiovisual

La Conselleria de Cultura ha convocat les ajudes pel foment de l'àmbit audiovisual català pel 2018, segons ha informat en un comunicat aquest divendres. Es tracta de quatre línies de subvencions, la primera per la producció de llargmetratges cinematogràfics i per afavorir el rendiment industrial derivat de l'explotació i la difusió. La segona línia són ajudes per la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana. El departament donarà subvencions també per la producció d'obres audiovisuals d'animació, i tindrà una altra línia per la producció de curtmetratges cinematogràfics.

Amb aquestes convocatòries, el departament, a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), dóna continuïtat a les actuacions previstes en el Pla Estratègic de foment de l'audiovisual 2017-2020, el desplegament del qual es va veure interromput l'any passat amb la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'acceptar a tràmit el recurs presentat pel Govern central contra l'impost de les teleoperadores.