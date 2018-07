La gironina Patry Jordan es juga avui el pas a la final de 'Bailando con las estrellas'

El popular programa televisiu 'Bailando con las estrellas' s'està apropant a la seva recta final després d'una edició que ha donat molt que parlar. Des que es va estrenar el 15 de maig, tots els dimarts hem gaudit d'un autèntic xou de ball de la mà de rostres molt conegut, però les llums de l'escenari aviat s'apagaran deixant-nos a la parella guanyadora d'aquesta edició.



De les dotze parelles que van començar el concurs, només quatre lluitaran aquest dimarts a la nit en la desena gala per demostrar ser els millors ballarins i guanyar-se un forat en la gran final.



Encara que era una de les menys conegudes en començar el concurs, la youtuber gironina Patry Jordan s'ha guanyat l'afecte del públic amb la seva personalitat i la seva constància el que li ha permès estar en aquesta semifinal.



Acompanyada de la seva parella de ball Rubén van aconseguir ser una de les parelles més votades pel públic la setmana passada així que arriben a la gala d'aquest dimarts amb més forces que mai i disposats a guanyar el concurs.





Patry Jordán y Rubén lo han dado todo con la canción ´Amante Bandido´ a ritmo de pasodoble, ¿os lo habéis perdido? https://t.co/HMdpW59QbF #Bailando9 pic.twitter.com/8ATNvbIQ7K — TVE (@tve_tve) 10 de julio de 2018

Estarem molt atents a l'actuació de Manu Sánchez que no deixa de sorprendre'ns cada nit al costat de la seva companya de ball Mireia. Manu és un dels concursants que més ha evolucionat i per això el jurat del progarama no deixa de repetir-ho en cada valoració. Sens dubte un concursant que té moltes paperetes per a guanyar el concurs però que no ho tindrà gens fàcil ja que els seus uns altres 3 rivals són del millor del programa.Amelia Bono s'ha convertit en una gran ballarina després de nou gales de concurs. Malgrat el petit contratemps que va tenir amb el seu vestit en ple directe i que la va fer estar desconnectada durant tot el ball, ha publicat a les seves xarxes socials que està molt il·lusionada amb aquesta semifinal i que lluitarà al costat del seu ballarí Ruben Rodriguez per quedar-se. Amelia ens ha regalat moments màgics en aquesta edició com aquest preciós ball de pel·lícula al costat del seu marit Manuel Martos i s'ha guanyat un exèrcit de seguidors durant el seu pas pel concurs.I només ens queda per comentar a la parella revelació d'aquesta edició, la formada per David Bustamante i Yana Olina, un duo més que consolidat que ha realitzat un concurs extraordinari convertint-se en els protagonistes de la majoria de gales.David Bustamante i Yana Olina, Patry Jordan i Rubén, Manu Sánchez i Miriam o Amelia Bono i Rubén Rodríguez, una d'aquestes parelles es quedarà a les portes de la gran final de 'Bailando con las estrellas' en la desena gala d'aquesta nit que serà sens dubte la més competitiva fins al moment.