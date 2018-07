L'emissora Icat oferirà en directe algun dels concerts de l'Acústica

La corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i Promo Arts Music, organitzadora del festival Acústica de Figueres, han signat un acord de col·laboració per promocionar i difondre les activitats del festival. Tant TV3 com Catalunya Ràdio faran un ampli seguiment de totes les propostes a través d'espais com 33 recomana o Linca't. A més, l'emissora iCat oferirà en directe alguns dels concerts, i el programa Independents s'emetrà des del festival en una edició especial. L'Acústica arriba a la dissetena edició, i tindrà lloc del 30 d'agost i el 2 de setembre.