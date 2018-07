Mediaset renova el contracte de llarga durada de Risto Mejide

Risto Mejide renova el seu contracte de llarga durada amb Mediaset Espanya, amb la qual cosa es garanteix continuar la temporada que ve com a amfitrió en el programa d'entrevistes Chester de Cuatro i com a jutge de la nova edició de Got Talent España.

El publicista i comunicador català, autor de llibres com El pensamiento negativo, El sentimiento negativo o Que la muerte te acompañe, s'ha caracteritzat en la seva faceta televisiva per «mostrar la cara més desconeguda dels personatges als quals entrevista i el seu inconfusible estil com a jutge i jurat en els talent shows en els quals ha participat», destaca la cadena en una nota.

Pel programa de Mejide, amb un format fresc d'entrevistes de caràcter personal i emocional, han passat personatges cèlebres de tot el país, com ara Andrés Iniesta, El Rubius, Christian Gálvez, Leticia Dolera, Jesús Calleja, Enrique San Francisco o Irene Montero. A més d'entrevistar els seus convidats a Chester, Mejide és jurat de concursos de talents de Telecinco com Factor X o Got Talent.