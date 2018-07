Arriba la final de la segona temporada del show olotí «Talent Volcànic»

El talent show de l'estiu d'Olot Televisió arriba a la seva gran final, aquest dijous a les 19.30 h a la plaça Catalunya. Hi participaran sis finalistes, els guanyadors dels programes de Talent Volcànic de l'edició 2018. Els participants en qüestió són Ivan Mulà, Laia Mulà, Milena Hidalgo, Sara Oliver, Dani Solder i Sara Garcia. Tots ells han estat escollits per un jurat format per experts de la Garrotxa en els camps artístics.

D'aquesta manera, el programa Talent Volcànic arriba aquest 2018 a la seva segona edició amb una alta participació i concentrant centenars de persones al centre d'Olot. Prop d'una vintena d'inscrits han pujat a l'escenari durant aquest juliol per mostrar el seu talent artístic i més de 1.500 persones han assistit presencialment a les actuacions des de la Plaça Catalunya d'Olot.

La gran final d'aquesta edició s'espera emocionant i trepidant. Talent Volcànic és un concurs dirigit a persones a partir de 7 anys d'edat. Hi pot participar tothom que tingui qualsevol tipus d'habilitat artística o musical.