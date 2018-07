El trap de Lildami, el rap de Lágrimas de Sangre i el punk-rock de Gatillazo

La disbauxa nocturna de la Festa Major de Salt es viurà a les barraques de l'Era de Cal Cigarro. Lágrimas de Sangre, Lildami i Gatillazo encapçalen la programació de concerts d'enguany. Tres nits de festa que tindran lloc el dimarts 24, el divendres 27 i el dissabte 28 de juliol.

L'artista que inaugurarà demà l'escenari de Salt serà el cantant de trap català Lildami, nom artístic del vallesà Damià Rodríguez. Aquest jove de 24 anys va fer la seva primera aparició a les xarxes socials l'any 2014 i va arresar amb les seves rimes en català. Actualment el seu canal de Youtube compta amb 10.300 subscriptors i ja acumula més de 630.000 visites. Lildami presentarà a Salt el seu primer treball, 10 vos guard, publicat aquest any on s'inclou col·laboracions de P.A.W.N. Gang, Emotional Goku, Lil Moss i Sr, Chen, entre d'altres.

Tot seguit, actuarà The Big Sam's Funky Nation. Noladelic Power Funk és el so que la banda porta estenent des de fa més d'una dècada per tot el món. És música d'alt voltatge que mescla funk, rock & roll, hip-hop, i jazz a la mateixa olla, lligant-ho tot amb les seves influències brassy - i heavy grooves- de Nova Orleans. Impulsat per un talent tècnic sorprenent i una energia incontestable a l'escenari, les seves actuacions s'han convertit en llegenda. El lider de la banda, Big Sam Williams, gaudeix d'una presència escènica electritzant mentre canta, balla i toca el trombó amb l'objectiu de mantenir l'alt voltatge de l'actuació. El grup presentarà a Salt Songs in the Key of Funk. Vol1.

La primera nit de barraques finalitzarà amb el grup de versions Coverplay, el qual interpretarà grans cançons del funk, rock, reagge, pop i disco dels últims 50 anys.

La festa de les barraques seguirà divendres, amb el concert de Gatillazo amb Evaristo Páramos al capdavant. Després de 30 anys sobre els escenaris, Evaristo estarà acompanyat dels seus músics més lleials: Txiki i Angelito a les guitarres, Mikel al baix i Tripi a la bateria. El grup punk-rock rugós canta temes plens d'ironia i ràbia amb l'inconfusible segell d'Evaristo, que ataca l'anomenat «primer món» i el sistema de finances. La banda presentarà el seu àmpli repertori de cançons que contenen els seus sis discos.

A la mateixa nit també actuaran els grups de versions La Tosca Brava i Pelukass. La primera banda es tracta d'un quartet de punt-rock que interpreta temes de Ramones, Misfits, Clash, Stooges i Bad Religion. La banda farà parada a Salt en la celebració dels seus 10 anys sobre els escenaris.

Per altra banda, Pelukass és un grup de versions saltenc amb un ampli repertori de cançons de punk, pop i rock, amb un directe brutal.

L'últim dia de barraques, nit on la festa no finalitzarà fins que surti el sol, comptarà amb el concert de Lágrimas de Sangre. Una banda de rap combatiu, que beu d'estils més enllà del Hip-Hop, com és el Rock i el Reggae, allunyant-se dels tòpics d'herència nord-americana. LDS té un directe contundent que els ha fet ser un dels grups més sol·licitats a barraques i Festes Majors. El grup compta amb cinc discos sota els braços, l'últim publicat el 2016 sota el nom Viridarquia. Quinze cançons que beuen de l'innat desig de connexió amb la naturalesa. Des de la irreverència nihilista de Carta abierta, el primer single de l'àlbum, a la acceptació contemplativa de temes com La gente, Rodinia o Aire pur, sense oblidar la crítica social de les realitats que ens avergonyeixen com El último grito en detrito, Círculo perfecto, El guión, Suscritos al miedo o Not welcome, ni la reflexió introspectiva de Brea y plumas, Senderos a Roma o Huerta en el tragaluz, ni els necessaris homenatges a l'evasió i a l'amistat de Baja temporal i En manada.

La banda, de gira per tot el territori aquest 2018, farà paradà a l'escenari de l'era de Cal Cigarro. Tot seguit, actuarà La Soul Machine, un referent del soul, el funky i el rhythm'n'blues a Catalunya. La banda ha estat més de 15 anys interpretant als escenaris els grans èxits de la música negra, un bagatge que ha permès la banda de Falset (el Priorat) consolidar una base musical, un groove i un extens repertori de clàssics als que han donat el seu toc personal.

La Soul Machine és energia en estat pur, una energia que connecta i contagia el públic que busca en la música sentiment, emoció i ànima. La banda reivindica un gènere que segueix ben viu, i ho fa sent fidel a la potència i la calidesa pròpia de la música negra.

Després de Soul.cat, un recull de 10 temes clàssics que han acompanyat la banda i el seu públic durant l'última dècada, i Terra Negra, un treball en què han enregistrat temes propis en català, la banda presentarà a Salt el seu darrer treball Una nota a la nevera. El treball inclou nou cançons que segueixen contagiant la passió pel millor soul de la banda del Priorat. Totes les composicions musicals han estat realitzades per la Soul Machine, excepte les versions de Maniquí, de Jaume Sisa, i Si això és amor ( If This Is Love), de The Precisions.

L'últim grup a pujar a l'escenari de Salt serà l'Orquestra La Privada, una formació fresca, alegre, viva i energètica amb un repertori tocat 100% en viu i en directe, interpretat amb un cert component teatral, que esquitxa la nit d'instants de cabaret i que viu cada revetlla com una oportunitat de fer un espectacle diferent.

La festa culminarà amb el tradicional correfoc dels Diables d'en Pere Botero i el ball del pijama i festa de l'escuma amb La Bombolla.