«Els Simpson» seran interminables

Totes les coses bones arriben a la seva fi... o no? Aquesta tardor, la sitcom més emblemàtica de la televisió estrena la seva trentena temporada a Fox. El showrunner, Al Jean, va proposar el següent final per a la família groga: 'Els Simpson' mai acaben i viuen per sempre.

Durant el cap de setmana de la Comic Amb, Fox estava promocionant la 30º temporada quan un fan va preguntar sobre com podria acabar la sèrie animada. En aquest moment, Al Jean va proposar que la sèrie no tingués un final.

"Vaig pensar que el final perfecte seria acabar amb la família anant a la mateixa funció de Nadal a la qual van ser en el primer capítol, d'aquesta manera, tota la sèrie seria un bucle sense principi ni final", va respondre el showrunner.

Tot i que aquesta idea d'aquest bucle va deixar satisfets als assistents, Al Jean va continuar: "Però ara que ja ho he dit, no passarà. Gràcies".

Encara que molts seguidors de la sèrie opinen que el xou ja no és el que era, 'Els Simpson' segueixen en antena. Els productors de la sèrie no tenen previst tot i finalitzar la comèdia ja que Disney acaba de comprar el canal Fox i probablement allargui la sèrie. Incorporar a la família groga als seus parcs temàtics pot donar molts diners.

Fins llavors, els seguidors podran seguir gaudint dels 20 minuts setmanals de Springfield, la petita ciutat que reflecteix a la societat occidental i als seus ciutadans.