La nova sèrie sobre el Manchester City s'estrenarà el pròxim 17 d'agost

La plataforma Amazon acaba d'anunciar la data d'estrena d' All or Nothing: Manchester City, la nova sèrie que Mediapro ha produït per a Amazon Prime Video i que ofereix una visió entre bastidors de l'històric club i del seu carismàtic entrenador, Pep Guardiola, en una temporada rècord per a l'equip anglès. El tràiler de la sèrie, publicat fa poc, permet veure algun dels detalls d'aquesta obra que tindrà com a protagonistes escenes inèdites de la relació entre jugadors, entrenador i aficionats. La sèrie estarà narrada per l'actor Sir Ben Kingsley.