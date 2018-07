Netflix emetrà per tot el món «Benvinguts a la família», la ficció còmica de TV3

Benvinguts a la família, un dels èxits de la temporada a TV3, serà emesa per tot el món de la mà de Netflix aquest divendres 27 de juliol. Estarà disponible en versió original catalana subtitulada en diferents idiomes, i també doblada al castellà.

És la primera vegada que Netflix compra una ficció de la televisió pública catalana. La plataforma digital ha adquirit els drets per estrenar la sèrie mundialment en exclusiva, una vegada emesa per TV3.

La sèrie ha tingut la millor estrena de TV3 dels últims deu anys amb 777.000 espectadors i una quota del 25,8%. Està produïda per Arca Audiovisual (Grup Filmax), creada per Pau Freixas i Ivan Mercadé i protagonitzada per l'actriu Melani Olivares. A més de poder-se veure a Netflix, TV3 seguirà oferint els episodis de la sèrie en català a la seva web a tot Espanya. Ja es prepara una segona temporada de "Benvinguts a la família" per a principis de l'any que ve.

És un pas més en la internacionalització de la cadena, després de l'èxit de Polseres Vermelles i Merlí entre el públic de Netflix a Espanya i l'Amèrica Llatina.