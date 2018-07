El canal Playz roda a Barcelona la sèrie juvenil de ball urbà «Boca Norte» 

La música i el ball urbà seran l'eix de la sèrie juvenil Boca Norte que es roda a Barcelona per a Playz, el canal multiplataforma de continguts digitals de RTVE dirigit a un públic jove.

Amb una banda sonora original composta per les trap queens Blondie, Fusa Nocta, D'Valentina i La Fanny, la sèrie està protagonitzada per Begoña Vargas ( La otra mirada), David Solans ( El punto frío), Guillermo Campra ( Águila Roja) i Júlia Creus ( Merlí) i dirigida per Dani de la Orden i Elena Trapé, informava ahir RTVE en una nota.

Ambientada en un barri humil de Barcelona i de «caire feminista», aquesta ficció constarà de sis capítols d'uns 20 minuts cadascun, comptarà amb narrativa transmèdia a través de xarxes socials i abordarà temes com la bisexualitat, el capitalisme, el xoc de cultures o la dependència de les xarxes socials.

A Boca Norte, Andrea (Begoña Vargas) és una adolescent de la zona alta que arriba a un barri humil de Barcelona, on entrarà al món del ball i les emocions.