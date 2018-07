La limitació de l'activitat turística, a debat en la nova entrega del «Sense Ficció»

Avui, a les 21.55 a TV3, Sense ficció recupera La ciutat dels turistes, un treball dirigit per Isabel Fernández que qüestiona si s'ha de limitar l'activitat turística a Barcelona. El documental se submergeix en una de les qüestions més controvertides d'avui dia per a la majoria de capitals europees; analitza la relació de Barcelona amb el turisme i n'extreu conclusions locals i, també, globals.

Barcelona és la cinquena destinació turística d'Europa, amb 17 milions de pernoctacions turístiques registrades a la ciutat durant l'any 2015. La capital catalana s'ha convertit en un fenomen turístic. Però, mentre que les xifres de negoci no paren de créixer, la relació idíl·lica entre els ciutadans i els visitants es complica per culpa de la saturació de visitants. Les queixes de les associacions de veïns per les molèsties provocades pels turistes han passat a ser recurrents.

La ciutat dels turistes mostra com la ciutat de Barcelona ha estat una de les primeres a posar sobre la taula un debat imprescindible: És sostenible aquest continuat creixement turístic?