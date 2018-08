El programa culinari «Joc de cartes» visitarà la Costa Brava

A partir de demà, cada dimecres, a les 21.50, torna, després de l'èxit de l'estiu passat i d'aquesta la temporada, Joc de cartes estiu, en què Marc Ribas buscarà el millor restaurant de l'estiu a TV3. Ribas, el presentador d'aquest show de cuina, i la resta de l'equip del programa visitaran tres punts del litoral, des de la Costa Brava fins a les Terres de l'Ebre, i una zona d'interior, les muntanyes de Prades, per buscar-hi els restaurants més valorats pels seus competidors.

En la versió d'estiu, aquest talent show gastronòmic es juga per parelles. Cada restaurant estarà representat pel seu propietari i per un segon concursant. La relació entre tots dos s'afegirà a les ja prou intenses relacions entre els tres restaurants. Aquests, com sempre, competiran per convertir-se en el millor establiment d'una localitat en una categoria determinada i per un premi en metàl·lic per invertir en el negoci.

El programa es fixarà, aquest any, tant en els restaurants més concorreguts pels estiuejants com en els establiments que, tot i que estan fora de guia, poden ser una alternativa molt interessant per tots aquells que passen l'estiu a la ciutat o no es poden agafar vacances i no poden marxar.



Al delta de l'Ebre

En el primer programa de la nova temporada de Joc de cartes estiu, Marc Ribas viatjarà fins al delta de l'Ebre per buscar el millor restaurant de platja del Montsià. Un títol que es disputaran tres parelles de restauradors: l'Helena i el Xavi, del restaurant Noves Algues, de Sant Carles de la Ràpita; la Gemma i la Lupe, del Casa Gemma, i la Maribel i la Laia, del Casa Ramon, tots dos a les Cases d'Alcanar. La temporada passada, el programa va ser líder de la seva franja i va tenir una audiència mitjana de 233.000 espectadors i un 12,5% de share de mitjana.