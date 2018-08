El «30 Minuts» tractarà sobre la problemàtica dels sensellar

Avui a les 21.55 h, 30 minuts recupera la producció pròpia Fora de tot: els sensellar, un reportatge de Georgina Pujol i Joan Albert Lluch, on s'analitza com Finlàndia ha aconseguit ser l'únic país d'Europa que ha reduït la xifra de persones sense llar mentre que a tot Europa ha pujat, amb Barcelona, a nivell espanyol, com la ciutat que té més persones dormint al carrer.

És la primera vegada que un equip de periodistes de Catalunya i d'Espanya entra dins del sistema finlandès d'acollida als sensesostre per veure com ho han fet.

A tot Europa ha pujat de manera alarmant el nombre de persones que s'han quedat sense llar en els últims anys. I la tendència va a l'alça. A Catalunya, hi ha 5.741 sensesostre i, més de la meitat, es concentren a Barcelona. En l'àmbit espanyol, és la ciutat que té més persones que dormen al carrer, tot i que s'ha ampliat el nombre de places dels centres residencials d'acollida. En contrast, Finlàndia és l'únic país d'Europa on pràcticament ningú no dorm al carrer.

El programa, així, compararà els dos casos, entrevistant testimonis com el Manuel Rodríguez. El Manu, com el coneix tothom, fa 15 anys que dorm al passeig Picasso de Barcelona quan els comerços abaixen les persianes. Té tres gossos, que són la seva família, i no els vol deixar abandonats al carrer per anar a cap centre residencial de primera acollida. Ni tan sols quan fa més fred, a l'hivern. Per a ell, de moment, no hi ha cap altra solució que quedar-se al carrer. Fora de tot: els sensellar pretén obrir el debat complex, i sovint evitat, d'un tema molt present en la societat actual.