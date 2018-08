FX renova fins a una desena temporada «American Horror Story»

La sèrie de terror tindrà continuïtat fins a una desena temporada, segons ha confirmat John Landgraf, director general d'FX, que ha anunciat la renovació de la popular antologia de terror per a una desena temporada quan la vuitena encara està a producció. El drama segueix sent una de les sèries d'FX més valuoses i la més vista. Les bones notícies pels fans no acaben aquí: la guanyadora d'un Globus d'Or i dos Primetime Emmy per aquesta antologia, Jessica Lange, tornarà després d'anys d'absència a la sèrie. Apareixerà en un capítol dirigit per l'actriu Sarah Paulson.