Blanes protagonitza un programa de TV en directe, durant dos dies i per tot Catalunya

Avui i demà divendres, el municipi de Blanes serà protagonista de l'emissió en directe per televisió del magazín Horari d'Estiu, que s'ofereix a les diferents televisions locals d'arreu de Catalunya a través del XAL, la Xarxa de Comunicació Local. L'emissió en directe es farà des de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre. Durant aquestes dues hores, Blanes esdevindrà una finestra oberta a la resta del país.

El plató televisiu estarà instal·lat al cèntric Banc dels Músics del passeig del Mar, des d'on s'oferiran diferents continguts que inclouran personatges i atractius d'interès que té la ciutat selvatana.

Durant el magazín, es tractaran diversos àmbits, com la música, les arts escèniques, la gastronomia i la història. L'equip d' Horari d'Estiu rescatarà les millors sensacions de les vacances lluny de ciutat, amb l'encant i el caliu que tenen els llocs on sempre passen coses, com a Blanes. Es tracta d'una experiència que ja s'han forjat en els darrers quatre anys en altres magazins, com Ben Trobats, 1món.cat, Connecti.cat o bé País km 0, que va ser emès en directe des de Blanes, ara fa dos anys.