La ficció mexicana «La casa de las flores» arriba avui a la plataforma Netflix

Avui s'estrena La casa de las flores, una telenovel·la mexicana disponible a Netflix, en la qual Paco León interpreta el personatge de María José, una advocada transsexual que, en la seva etapa com a home, va ser parella d'una de les filles de la família protagonista. L'actor espanyol va escollir aquest personatge i, alhora, va generar polèmica a les xarxes. En particular, un episodi va generar un intens debat sobre la comunitat LGTBI. Va ser a Instagram, quan León va penjar una foto on se'l veia assegut a la tassa del vàter, completament nu a excepció de la perruca del seu personatge. La fotografia anava acompanyada del peu: «un personatge s'ha de treballar fins i tot en els moments íntims. Aquest no va ser fàcil». Molts internautes van interpretar el missatge com una burla als transsexuals. La plataforma continua amb la voluntat d'ampliar la seva oferta al mercat hispanoparlant. La casa de las flores és l'última novetat, i és una telenovel·la mexicana amb tints de comèdia negra que explica la història d'una família que porta una floristeria. Tota la temporada, de 13 capítols, estarà disponible des d'avui.