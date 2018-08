Orange TV oferirà futbol a través del canal «Movistar Lliga de Campions»

Orange va anunciar ahir que el canal Movistar Lliga de Campions s'incorpora a la graella de la seva plataforma Orange TV per oferir tot el futbol nacional, així com algunes de les millors competicions internacionals durant aquesta temporada. En el nou canal es podran veure tots els partits de la Lliga Santander, La Lliga 1,2,3, així com de la Lliga de Campions, la Lliga Europa i també els millors partits de la Premier League o la Bundesliga. La final de la Supercopa d'Europa, el pròxim 15 d'agost, que enfrontarà el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid, també es podrà veure al canal.