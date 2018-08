«No és no», l'assetjament al món laboral, al «30 minuts»

Avui, a les 21.55 h de la nit, el programa de TV3 30 minuts recuperarà la producció pròpia No és no, un reportatge d'Esther Llauradó i Jordi Zorrilla on es podrà veure l'assetjament sexual a la feina i ensenyarà fets com per exemple que un superior jeràrquic s'aprofita de la por de les víctimes per tal d'assetjar-les sexualment.

A partir de noms ficticis per protegir la seva integritat, les dones que participen en aquest 30 minuts explicaran en primera persona com han sigut víctimes d'assetjament sexual a la feina, com s'han sentit soles i han descobert que la seva empresa, en la majoria de casos, no ha estat a l'alçada i han hagut d'acabar als tribunals per «solucionar-ho». Totes aquestes dones han hagut de patir grolleries inadmissibles, tocaments en parts íntimes i propostes sexuals barroeres i sota pressió, davant una impunitat i un entorn que s'ha acostumat a aquests comportaments i ha normalitzat aquest tipus d'actes, fins al punt de convertir-se, sovint, en fets quotidians i rutinaris. El relat esgarrifós d'aquestes dones les enfronta, i també als homes, amb el masclisme quotidià.

A més, No és no presentarà com l'assetjament sexual en el món laboral és un dels territoris més desconeguts de la violència contra les dones. La por de perdre el lloc de feina, de ser culpabilitzada o no creguda pels col·legues i la dificultat d'aconseguir testimonis fa que molt poques dones ho acabin denunciant. De fet, la desigualtat de la dona en el mercat laboral contribueix a fer que l'assetjador, molt freqüentment, tingui una posició jeràrquicament superior dins de l'empresa, cosa que converteix la problemàtica en una qüestió de poder, de manera que la denúncia arriba a ser contraproduent per la víctima a causa d'una pressió social que ajuda a tapar l'abús.