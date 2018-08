La nova «Batwoman» televisiva estarà encarnada per l'actriu Ruby Rose

Batwoman, la pròxima sèrie dedicada a una superheroïna lesbiana, ja té actriu principal: Ruby Rose. Fa unes setmanes, Warner Bros i el canal nord-americà The CW anunciaven l'estrena de la sèrie. El personatge es posarà a prova el pròxim desembre amb un capítol crossover que reunirà els protagonistes de les seves principals sèries de superherois, com Arrow, The Flash o Supergirl.

The CW ha volgut apostar per l'australiana, que va saltar a la fama amb la ficció Orange is the new black interpretant el personatge de Stella Carlin.