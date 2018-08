Conclou la polèmica i Israel serà finalment la nova seu d'Eurovisió 2019

Després d'uns dies de polèmica sense la seguretat que Israel fos la seu d'Eurovisió 2019, les autoritats del país i la Corporació de Radiodifusió Pública (IPBC, també anomenada Kan) han arribat a un acord per dipositar els 12 milions d'euros en concepte de garantia, una quantitat que Israel havia d'haver abonat l'1 d'agost. Segons mitjans locals citats per la plataforma WiWiBlogs, «Kan pagarà la fiança a la Unió Europea de Radiodifusió (UER) per tenir el Festival, gràcies a un préstec que han demanat al banc per poder cobrir la garantia sol·licitada».

En un primer moment, Kan no va voler assumir l'import del dipòsit. L'ens públic va assegurar llavors que no tenia pressupost per fer front a aquest pagament.

A aquest entrebanc també se li sumen altres polèmiques. Per exemple, la insistència de membres del Govern de celebrar-lo a Jerusalem, una ciutat que Israel considera la seva capital, però que no és reconeguda com a tal per la comunitat internacional i la part oriental està ocupada als palestins des de 1967.