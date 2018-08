«El Continental», la nova sèrie de TVE, és acusada de plagiar la ficció «Peaky Blinders»

A partir de setembre, La 1 de Televisió Espanyola emetrà la sèrie El Continental, una ficció dirigida per Frank Ariza, la trama de la qual està ubicada en el Madrid dels anys vint, protagonitzada per Michelle Jenner, Fernando Tejero i Àlex García, en què es combinen històries d'amor, intriga i màfies.

Però la seva estrena anirà acompanyada de polèmiques. Ja durant la seva presentació, es va criticar la semblança estètica i argumental amb grans peces com Westworld. Però ha estat ara, amb la seva promoció per part de la cadena pública, quan molts espectadors i internautes han assegurat que la creació no és només que una «còpia barata» o una «marca blanca» de la mítica Peaky Blinders, sèrie britànica emesa a la BBC, creada per Steven Knight i protagonitzada per Tom Hardy.



Reaccions i burles pel parentesc

La reacció a les xarxes socials no s'ha fet esperar, Gabriel Rufián, per exemple, ha piulat a Twitter: « El Continental és a Peaky Blinders el que el PPC és al Front Nacional». En aquesta xarxa social, els usuaris han criticat la ficció amb el hashtag «#PeakyBlinders», que no ha trigat a convertir-se en trending topic.