Quant costarà veure el futbol a la tele aquesta temporada?

Torna el futbol! I amb ell la guerra de preus de les diferents operadores de televisió. On veure Laliga, la Champions i l'Europa League? Aquesta és la gran pregunta dels aficionats que, com tots els anys, es resol uns dies abans que comenci el principal campionat espanyol.

Aquest any, només Movistar i Orange compten amb els drets necessaris per emetre tots els partits de futbol de la temporada 2018-2019. Això sí, cada operadora compta amb uns paquets i unes tarifes diferents que cada espectador haurà d'analitzar perquè no se li dispari la factura de televisió. Per la seva banda, Vodafone aquest any només emetrà 8 partits de Laliga Santander, Laliga 1/2/3 i la Copa del rei. La mateixa oferta que té a hores d'ara Bein Sports per 9,99 euros al mes. A més, en obert a través del canal Gol HD es podrà veure un partit per jornada de Laliga Santander, dos Laliga 123 i un partit i les semifinals de la Copa del Rei.

Què operadora és la més barata? Què paquet m'interessa més? En aquest informe donem resposta a aquesta i altres preguntes perquè els usuaris puguin triar l'oferta que millor s'adapti a les seves necessitats.



Guanyarà Movistar més clients pel futbol?

El futbol és l'as que amaga sota la màniga Movistar per incrementar els seus usuaris. Aquest any, fer-se amb els drets de totes les competicions li ha costat1.000 milions d'euros per temporada. Per compensar aquesta aposta, l'operador ha pujat els preus de les seves tarifes d'internet més d'un 5% el 2018.

En els sis primers mesos de 2018, Movistar ha estat l'operadora que més clients ha captat. Segons les dades del primer semestre publicats per Telefónica, Movistar comptava a 30 de juny amb 3.934.000 de clients de televisió a Espanya, fet que suposa 87.000 més que els 3.847.000 que tenia a 31 de desembre de 2017 i 7.000 més que els que tenia a finals de març.

Per la seva banda, Vodafone comptava amb 1.328.000 de clients de televisió en el primer semestre, el que representa un descens de 42.000 respecte a finals de l'any anterior i de 32.000 en comparació amb el 31 de març.

En el cas d'Orange, l'operadora tenia a data de 30 de juny un total de 639.000 abonats de televisió, el que representa una pujada de 13.000 clients respecte a desembre de 2017, però un descens de 2.000 en comparació amb març.

En l'últim semestre de l'any s'ha obert un nou escenari després que Vodafone es retirés de la guerra pel futbol. Ara Movistar i Orange barallen per fer-se amb fins a 400.000 clients de l'operadora vermella que no vulguin perdre's cap competició.



Movistar l'amo de tots els drets

Aquesta temporada, l'operador blau ha estat el que s'ha fet amb tots els drets del futbol per a 2018/2019. L'usuari que no vulgui perdre's Laliga Santander, el Gran partit, la Copa del Rei, la Champions, Europa League, Laliga 1/2/3 i les Lligues internacionals haurà de pagar 125 euros al mes IVA inclòs.

En aquesta oferta de Movistar, el client podrà gaudir a més de 80 canals d'entreteniment, fibra simètrica de fins a 600MB, trucades il limitades, 550 minuts a mòbils, a més de dues línies de mòbil amb 24GB a compartir.

Si només li interessa el futbol aquesta oferta de Movistar no és la més econòmica. A més, de l'empresa espanyola, Orange és l'altra operadora que pot oferir als espanyols totes les competicions d'aquesta temporada.

En aquest cas, la companyia taronja compta amb fins a 5 packs diferents perquè l'usuari pugui triar el que millor s'adapti a les seves necessitats. Els preus d'aquesta operadora varien des dels 90,85 euros fins als 134,95 euros.

Orange compta amb fins a 5 paquets diferents



En funció de les línies mòbils i la fibra que es vulgui contractar a casa, des d'Orange s'ofereixen fins a cinc opcions diferents per als clients.

Si només es vol contractar una línia mòbil es pot triar entre el pack 'Love Essencial' o el Love Sense límits. En el primer cas l'oferta consisteix en fibra simètrica de 100/500 Mbps i 1Gbps, 4 GB per al telèfon mòbil amb trucades il·limitades i tot el futbol per 104,80 euros amb IVA inclòs, durant els sis primers mesos el clients poden comptar amb un descompte del 20%. Si en aquest cas, només els interessa veure Laliga i El Gran partit, el preu baixa fins als 51,95 euros al mes.

Amb el paquet 'Love Sense Límits' el preu amb tot el futbol, ??a més de fibra simètrica de 100/500 Mbps i 1Gbps amb 10GB de trucades il·limitades per al mòbil amb MultiSIM inclòs ascendeix a 90,85 euros. Si només es vol veure Laliga i El Gran partit el preu del pack baixa fins als 62.95 euros al mes.

Les altres tres opcions que es poden trobar donin trobar a Orange parteixen des de dues línies de mòbil. En aquest cas el pack 'Love família Essencial' és el més econòmic ja que val 103,85 euros amb l'opció de tot el futbol a més de la fibra de 100/500 Mbps i 1Gbps, les dues línies de 8Gb compartits; 1 amb trucades il limitades i l'altra amb 200 minuts. Si com en els altres casos, només es vol contractar Laliga i El Partidàs el valor d'aquest pack es queda en 70,95 euros.

L'opció de 'Love Família Sense Límits' ofereixen per 117,85 euros tot el futbol, ??fibra simètrica de 100/500 Mbps i 1Gbps, dues línies mòbils de 20GB compartits, trucades il·limitades i MiltiSim. Amb l'opció econòmica de 89,95 euros només es pot veure Laliga i El Gran partit.

Vodafone només té Laliga Santander, Laliga 1/2/63 i la Copa Vodafone permet combinar els seus canals perquè l'usuari pagui només pel que vol veure. Els aficionats al futbol només podran veure en aquesta operadora 8 partits de Laliga Santander, 10 partits de Laliga 1/2/3 i la Copa del Rei. En aquest cas la quantia ascendeix a 123 euros al mes si li sumem la TV d'Orange amb més de 90 canals, dos mòbils amb 6GB cadascun i trucades il·limitades i fibra més fix de 600MB simètrics. Els tres primers mesos el seu preu és de 55 euros.