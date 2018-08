Netflix estudia incloure anuncis entre episodis i els usuaris mostren rebuig

Fins ara, allò que caracteritzava la plataforma de contingut audiovisual per streaming, Netflix, era l´absència d´anuncis. Però potser aquesta realitat canvia, ja que la cadena nord-americana està setudiant la possibilitat d´incloure publicitat entre els episodis.

De fet, Netflix ja ha iniciat un procés de prova, tot i que els usuaris que han tingut l´oportunitat de tastar la nova fórmula no han sortit convençuts de moment.

La naturalesa d´aquests anuncis no serien de marques forànies, sinó que tindrien a veure amb recomanacions d´altres continguts interns, en relació amb els gustos de cada usuari.

La plataforma ha anunciat en un comunicat de premsa que «fem centenars de proves cada any per entendre millor què fer perquè sigui més fàcil per als membres descobrir noves històries que apreciaran més ràpidament». Netflix també ha confirmat que els anuncis es podran saltar al cap d´un segons. Un gran grup d´usuaris ja ha mostrat el seu descontentament amb la mesura sota el hashtag: #NoAdsOnNetflix.