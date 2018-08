RTVE escull Óscar González per dirigir el programa «Informe Semanal»

Els canvis i les modificacions s'han convertit en un costum a RTVE. Recentment s'ha conegut la notícia de la destitució de Jenaro Castro d' Informe Semanal, càrrec que ocupava des de 2012, com a director, i des de 2014, com a presentador. A més, Castro també era director dels informatius no diaris de la cadena pública.

El nou director de l'espai informatiu, un dels més longeus i populars de TVE, serà Óscar González, mentre que Teresa Rodríguez Vega assumirà la direcció dels informatius no diaris.

Fins ara, González era editor de programes com El mundo en 24 horas i Latinoamérica en 24 horas. TVE li va obrir un expedient a principis de 2016 a causa de la filtració d'un missatge intern on denunciava la manipulació informativa de RTVE, en relació amb el cas dels titellaires empersonats.

A finals de juliol, el cessat Jenaro Castro feia pública la seva candidatura per a l'elecció del nou Consell d'Administració i la presidència de RTVE. Entre els seus objectius estava el de «treure a RTVE de la disputa partidista». Precisament, Castro va ser acusat en nombroses ocasions de manipular en favor del PP durant el seu pas per la cadena.