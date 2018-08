TVE prescindeix del documental sobre «Operación Triunfo»

El retorn d' Operación Triunfo a Televisió Espanyola va ser, sens dubte, un dels grans èxits de la temporada televisiva de tardor a Espanya l'any passat. Si bé l'ens públic ja té gairebé enllestits els detalls per a la nova edició, que arribarà en els pròxims mesos, no sembla decidit a seguir esprement l'èxit aconseguit per Amaia Romero, Alfred Garcia i companyia. Segons una informació de Fórmula TV, la corporació ha desestimat comprar a la productora Gestmusic el documental OT 2017. El treball segueix els passos dels joves concursants durant el seu pas pel talent, així com els mesos després del seu final.

Sobre la decisió presa per la direcció de RTVE no hi ha més detalls, encara que un dels problemes podria ser el preu final de la seva compra. Resta saber on s'emetrà finalment aquest documental, atès que serà complicat que sigui adquirit per cap plataforma de pagament. Mentre que l'opció més segura seria donar-li sortida a través del canal que el programa té obert a YouTube, hi ha altres alternatives plantejades que podrien passar fins i tot per la projecció en sales de cinema, i que servirien per treure rèdit econòmic a la producció. No obstant això, caldrà esperar per saber finalment com i quan s'emetrà aquest documental.

Mentrestant, avui arrenca la fase final del càsting per trobar els setze joves que buscaran l'èxit en l'edició 2018 del talent show musical.