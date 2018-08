La BBC compra els drets per emetre al Regne Unit la sèrie espanyola «La Peste»

La Peste, una de les grans apostes de ficció de Movistar + arribarà pròximament al Regne Unit, de la mà de la BBC. La cadena britànica ha comprat els drets per emetre aquesta sèrie de misteri protagonitzada per Paco León i Pablo Molinero, que es va estrenar amb èxit el passat mes de gener per la plataforma de Telefónica. De fet, poc després de la seva estrena oficial a Espanya, Movistar + va anunciar que aquesta havia estat renovada per a una segona temporada, que podria arribar a principis de l'any vinent. La Peste també s'ha pogut veure ja en diversos països de l'Amèrica Llatina.