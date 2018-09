Hulu dona llum verd a la nova sèrie del creador de la reeixida «Rick and Morty»

El canal nord-americà Hulu ha donat llum verda a la producció de dues temporades de la nova sèrie còmica animada de Justin Roiland, el co-creador de la reeixida Rick and Morty. Segons informa el portal Variety, la sèrie, titulada Solar opposittes, se centra en una família d'alienígenes d'un altre planeta superior a la Terra que es veu obligada a refugiar-se a Amèrica central i no tenen clar si la idea els sembla horrible o increïble. La ficció estarà formada per dues tandes de vuit capítols cadascuna, i l'episodi pilot està pensat per ser llançat el 2020.