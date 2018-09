El periodista Jordi Évole estrenarà «Hasta los 100 y más allá» per Antena 3

El vincle entre el periodista Jordi Évole i el grup Atresmedia segueix enfortint-se. A més de presentar un dels formats estrella de La Sexta, com és Salvados, i haver gaudit d'un notable èxit com a productor executiu del programa Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur, el català estrenarà pròximament, per Antena 3, Hasta los 100 y más allá. La cadena ja fa un temps que promociona aquest nou espai, tot i que per ara, no n'ha donat a conèixer gaires detalls. Per ara només se sap que el format girarà entorn de la gent gran, persones centenàries, que explicaran davant la càmera la seva particular visió del món.