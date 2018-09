RAC1 manté Jordi Basté, i el «Versió» de Toni Clapés

RAC1 estrena dilluns vinent la seva nova temporada de tardor. La cara més visible de l'emissora continuarà sent el periodista Jordi Basté, que encetarà la seva dotzena temporada al capdavant d' El món a RAC1, el magazín líder del matí. Toni Clapés arrencarà la 22a edició del Versió, la tretzena a l'emissora del Grup Godó. Òscar Dalmau i Òscar Andreu celebren el seu desè aniversari presentant La competència, que continuarà a la graella a les 12:00 hores. Per la seva banda, Quim Morales acumula 11 anys en antena amb La segona hora, que seguirà a la franja de 13:00 a 14:00 hores.

Així mateix, l'emissora continuarà apostant un any més amb força pels esports. Joan Maria Pou contínua liderant les transmissions del Barcelona a El Barça juga a RAC1. Edu de Batlle s'estrena com a cap d'esports i farà les narracions de l'Espanyol a L'Espanyol juga a RAC1. Miquel Agut s'encarregarà del Girona. Aleix Parisé tornarà a presentar cada dia el Primer toc entre les 14:30 i les 15:00 i Roger Saperas dirigirà per tercera temporada el Tu diràs, de 22:30 a 1:00 hores. Finalment, Xavi Puig ampliarà la secció esportiva els caps de setmana amb el Superesports.

Albert Om continuarà presentant Islàndia, amb la novetat d'una secció setmanal que tractarà de viatjar per Catalunya en bus. Agnès Marquès liderarà per segona temporada l'informatiu del vespre amb el No ho sé, que com a novetat estrenarà una sitcom d'un capítol diari. A les 14:00 hores, Mònica Fulquet informarà cada migdia de les notícies més destacades del matí amb 15 minuts. De les 15:00 hores a 16:00, Elisenda Camps resoldrà els dubtes en el Tot és possible.

Els caps de setmana, Noemí Polls continuarà presentant La primera pedra a les 6:00 hores i Xavi Bundó seguirà amb el Via lliure de 7:00 a 14:00 hores.