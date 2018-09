La 30a edició del Visa Pour l'Image aixeca el teló a Perpinyà

Perpinyà s'ha convertit un any més en l'epicentre del fotoperiodisme internacional amb la 30a edició del Visa Pour l'Image, que va aixecar ahir el teló amb una programació que inclou 25 exposicions repartides a diferents indrets de la localitat i que es podran visitar fins al 16 de setembre. Paral·lelament, també es va obrir al públic l'exposició 155 fotos per la llibertat, una selecció del treball de 42 fotògrafs que van cobrir els diferents esdeveniments del procés català entre el 2010 i fins al 2018, incloent-hi esdeveniments com l'1 d'octubre, les manifestacions a Catalunya i Brussel·les o les actuacions del CDRs.