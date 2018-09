«Repor» denuncia la precària situació dels lloguers a Barcelona

El Canal de 24Horas, al programa Repor, emetrà avui a les 20:30 h a Adiós Vecino, un documental que mostrarà com viure en una gran ciutat és cada vegada més difícil, i un dels motius és el preu de l'habitatge. Els fons d'inversions s'han tornat a posar de moda en el sector immobiliari: es compren edificis sencers per a reformar-los i posar-los de nou a la venda. Aquesta pràctica sovint no coincideix amb els interessos dels inquilins, als quals no se'ls renova el contracte i han de deixar la seva llar.

El documental també mostrarà com, al carrer de Roger de Flor, les pancartes dels balcons s'han convertit en un altaveu per als veïns. Els propietaris de la finca han venut tot l'edifici i els veïns ja han començat a rebre avisos de no renovació dels contractes. En molts edificis, fins i tot, s'han començat les obres de remodelació amb els inquilins encara dins.

L'Ajuntament de Barcelona intenta frenar l'èxode massiu, però la seva ajuda no és suficient. El consistori demana un canvi en la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU).