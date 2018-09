'Joc de Trons': Jamie Lannister tindrà un final "sorprenent"

Tot i que encara cal esperar fins a l'estiu de l'any que ve, i qui sap si tardor, per veure l'última temporada de 'Joc de Trons', Nicolaj Coster- Waldau s'ha encarregat de tirar més llenya al foc. Segons les seves paraules durant una entrevista, al final reservat per al seu personatge serà "satisfactori" però alhora "sorprenent".

L'actor que dóna vida a Jamie Lannister va deixar caure, durant una trobada amb The Huffington Post, que només llegir el guió va escriure als directors: "No crec que haguéssiu pogut fer un millor treball en acabar aquesta història. Per a mi va ser molt satisfactori però també molt sorprenent, tot el que esperava ".

"Encara tenia sentit. No era un d'aquests (finals) en els quals l'assassí es revela de sobte en l'últim acte i tu dius: 'Oh, si. No el vaig veure venir'. Aquí han fet un molt bon treball", continuar sobre el destí de Jamie.

També aprofito l'ocasió per generar més dubtes sobre el viatge que emprèn el seu personatge al final de la setena temporada. "Bé, ell es dirigeix ??cap al nord. No crec que pugui suposar que va a arribar-hi, però qui sap", va començar entre rialles per acabar fent broma sobre diverses possibilitats més, deixant la porta oberta a un romanç: "Pot ser que s'ho mengin els dracs, mai se sap. Potser trobi l'amor de la seva vida i de sobte digui: 'això és tot' ".

Allà on sigui que es dirigeixi el germà de la malvada reina Cersei li costarà bastant temps. Com es va poder comprovar al final de la setena entrega, a Jamie fins i tot li creix la barba. "A allà on vagi li portarà algun temps, de manera que el seu pèl creix. No portava la maquineta aquest any", ha acabat.