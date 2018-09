La sèrie «Com si fos ahir» torna aquesta tarda a les sobretaules de TV3

A partir d'avui, a les 16.05 h, la sèrie Com si fos ahir torna a ocupar l'espai de la sobretaula de TV3 de dilluns a divendres amb noves cares i més trames que sacsejaran la vida dels nou companys d'institut que es van retrobar fa aproximadament un any. Carme Conesa, Roger Coma, Pau Durà, Míriam Iscla i Bernat Quintana són els actors que donaran vida a nous personatges que agafaran protagonisme durant aquesta segona temporada. El primer episodi arrenca amb en Miquel de bòlit perquè la Noe i el seu fill són molt lluny de casa. La Gemma i ell s'han fet socis, però no donen l'abast. Necessiten contractar algú.