El FesTVal concedeix un guardó especial a l'Associació de Mitjans AMI

El X Festival de Televisió de Vitòria-Gasteiz (FesTVal), que enguany se celebrarà entre el 3 i el 9 de setembre, concedirà en aquesta edició un dels seus reconeixements a l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), per honrar així l'esforç i la difusió que realitzen sobre el mitjà televisiu en general, i els deu anys del FesTVal en particular, els rotatius espanyols. L'associació representa als més de vuitanta mitjans associats davant les institucions nacionals i internacionals, i constitueix un punt de trobada per promoure la llibertat de premsa, defensar el lliure exercici del periodisme.