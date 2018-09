«La 2 Noticias» avançarà el seu horari i tornarà a partir del pròxim mes d'octubre

La nova direcció de Televisió Espanyola segueix treballant per recuperar el prestigi perdut en la seva programació, posant l'accent en l'apartat dels informatius. Als molts canvis ja anunciats, destaca el del retorn al seu horari habitual de La 2 Noticias, després que l'anterior direcció l'hagués relegat a la franja de matinada. La nova directora dels informatius de Televisió Espanyola, Begoña Alegria, ja havia avançat recentment que el programa informatiu de la segona cadena de la corporació tornaria amb una nova imatge.

Ahir, en un acte en el marc del FesTVal de Vitòria, es va confirmar que el format tornarà a la cadena el pròxim mes d'octubre, tot i que encara no se sap qui serà el presentador, després de la marxa de Mara Torres, que fa poques setmanes va anunciar que abandonava la corporació pública per fitxar per la cadena SER. Segons els responsables del programa, aquesta nova temporada del programa serà «més alternativa i molt diferent». L'acte també va servir per anunciar que pròximament s'estrenarà a la cadena un nou programa d'humor, amb l'objectiu de competir amb El Intermedio de La Sexta.