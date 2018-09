«La nit dels Òscars», el nou «late show» que prepara TV3

El duet format per Òscar Andreu i Òscar Dalmau saltarà pròximament a la televisió amb un nou late show a TV3. Segons informava ahir Nació Digital, els actuals presentadors del reeixit programa La competència de RAC1 seran els encarregats de conduir un format que inclourà entrevistes, esquetxos humorístics i pinzellades d'actualitat. Encara sense data concreta d'estrena, segons la mateixa informació La Nit dels Òscars s'emetria els dijous, a continuació del Polònia.

Amb aquest nou projecte, els dos humoristes assenten el seu vincle amb la televisió pública. Òscar Andreu presenta des de fa mesos, al costat de Toni Soler i Jair Domínguez, el programa Està passant, que s'emet entre setmana just abans del Telenoticies Vespre. Per la seva banda, Òscar Dalmau, qui fa anys va gaudir de gran reconeixement amb el concurs El gran dictat -que es va acomiadar de TV3 el passat 2016- posa actualment la veu en off a l'espai Matriculats. Dalmau ha col·laborat també durant anys en altres programes d'humor de la televisió pública, com Crackòvia i Polònia, on va exercir de guionista.

No serà aquesta la primera aventura televisiva de la parella de presentadors i humoristes. Entre 2011 i 2013, els Òscars van traslladar el reeixit espai radiofònic La Competència a la petita pantalla en una versió per al canal 8Tv.